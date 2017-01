Campodarsego, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto: morto un 42enne

Incidente mortale, verso le 7 di sabato mattina, in via Panigale a Campodarsego. Per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, probabilmente l'asfalto reso scivoloso dal ghiaccio, il conducente di una Golf ha perso il controllo del mezzo all'altezza della ditta "Pauro Salotti", finendo per schiantarsi violentemente contro un muretto a lato della carreggiata. Un impatto risultato fatale all'automobilista, Vasile Vass, un romeno di 42 anni, residente a Borgoricco in via Delle Rive, di professione operaio, sposato.

MORTO UN 42ENNE. Sul posto, oltre ai militari per l'accertamento della dinamica, sono intervenuti i vigili del fuoco, per estrarre la vittima dalle lamiere contorte della macchina, e i sanitari del Suem 118, che però nulla hanno potuto se non constatare il decesso dell'uomo, avvenuto presumibilmente molto prima. L'allarme, infatti, è stato lanciato da un altro automobilista, che, transitando per la via, ha notato una vettura schiacciata contro il muretto. Da appurare a che ora si sia effettivamente verificato il sinistro.

TERZO MORTALE. Quello di sabato mattina è, purtroppo, il terzo incidente con esito mortale avvenuto negli ultimi giorni nel Padovano, dove il maltempo e la condizione delle strade hanno causato non pochi problemi e numerosi sinistri. Nella tarda serata di giovedì, a perdere la vita è stato un 36enne di Este, deceduto a seguito di un violento scontro fra tre autovetture a Due Carrare sulla statale 16. Martedì mattina, un altro schianto mortale si è verificato in via Corso a Camposampiero, la vittima è un 58enne del posto, finito con la propria auto contro un muretto.