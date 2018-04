Perde il controllo dell'automobile per l'asfalto bagnato e finisce nel fosso: ferita una 54enne

Perde il controllo dell’automobile per l’asfalto bagnato e finisce nel fosso di prima mattina.

La dinamica

I vigili del fuoco sono intervenuti insieme al personale del suem verso le 7.30 di giovedì per un’incidente in via Straelle a Campodarsego dove un’utilitaria è terminata fuori strada. Ferita la conducente che non è in pericolo di vita. I pompieri sono intervenuti con due automezzi e hanno estratto la 54enne del posto incastrata nell’abitacolo. Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore.