Investe scooter e scappa via, testimone fotografa la targa dell'auto: "pirata" arrestato

Fuggito dopo aver provocato, per una mancata precedenza, un incidente lungo la statale del Santo a Camposampiero, sulla rotatoria all'incrocio con via Martiri delle Foibe, dove una 18enne del posto è caduta a terra con lo scooter, D.R., 34enne di Santa Giustina in Colle, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri grazie al senso civico di un testimone che aveva assistito alla scena, inseguito e fotografato la targa dell'auto "pirata", una Renault Clio.

OMISSIONE DI SOCCORSO E FUGA. I fatti risalgono a mercoledì sera. Fortunatamente la giovane scooterista non ha rimediato gravi conseguenze ed è stata giudicata guaribile con una prognosi di 8 giorni. Il giovane ha ammesso di aver bevuto prima dell'incidente e di essere scappato per paura che gli venisse ritirata la patente, eventualità che - evidentemente - non ha scongiurato, anzi, aggravando di gran lunga la sua posizione. Nei suoi confronti sono scattate le manette per omissione di soccorso e fuga dopo incidente con feriti. Processato per direttissima e scarcerato, ha ottenuto i termini a difesa.