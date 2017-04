Incidente sulla sr 308 Del Santo, semi-frontale tra un'auto e un camion: ferito l'automobilista

Incidente stradale, poco prima delle 7.30 di giovedì, lungo la strada regionale 308 "del Santo", al chilometro 16+800, tra Loreggia e Camposampiero.

FERITO L'AUTOMOBILISTA. Si è trattato di uno scontro semi-frontale tra un’auto e un camion. I vigili del fuoco di Cittadella, intervenuti con colleghi di Castelfranco e i volontari di santa Giustina, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere l’uomo alla guida della vettura, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro e la gestione del traffico, che ha subìto pesanti rallentamenti.