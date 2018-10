Automobile sfonda il guard rail e si rovescia, feriti i due occupanti del veicolo

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica in via Corso tra Camposampiero e Santa Giustina in Colle.

Incidente

L'episodio dopo l'una: il conducente di un'automobile, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo finendo per scontrarsi contro il guard rail e, dopo averlo sfondato, si è rovesciata a lato strada, nel fossato. Due i feriti, fortunatamente rimasti solo leggermente contusi che sono autonomamente usciti dalla vettura rompendo un finestrino. Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza e i carabinieri per effettuare i rilievi.

