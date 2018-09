Moto tenta il sorpasso e si schianta su un'auto in fase di svolta: centauro in ospedale

Incidente stradale poco dopo mezzogiorno in centro a Camposampiero.

L'incidente

Lo scontro lungo la statale 307: una Toyota Rav, svoltaando in una via laterale, ha centrato una moto che stava sopraggiungendo in fase di sorpasso. L'impatto, violentissimo, è avvenuto sulla fiancata sinistra dell'automobile. Il centauro, ferito ma cosciente, è stato trasportato in elisoccorso a Padova. Sul posto per i rilievi si è portata la polizia dell'Unione.