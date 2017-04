Incidente a Camposampiero, schianto fra tre auto: una finisce sottosopra fuori dal locale

Incidente stradale, alle 21.20 circa di lunedì, in contrada dei Notari, in centro a Camposampiero.

L'INCIDENTE. Coinvolte tre auto, di cui una finita rovesciata sul plateatico di un bar e poi contro il muro del locale. Nessun ferito. Per fortuna, all'esterno dell'esercizio pubblico non c'era nessuno al momento della carambola. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture. Sul posto il personale sanitario del Suem 118 e i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.