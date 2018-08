Incidente all'incrocio per una mancata precedenza: due donne ferite

Incidente nella mattina di venerdì a Camposampiero dove due utilitarie si sono scontrate. A originare il tamponamento sembra sia stata una mancata precedenza.

Ambulanze

L’incidente è avvenuto in via Straelle a Camposampiero: nel sinistro due automobili sono rimaste parzialmente danneggiate nella parte anteriore. Lievemente ferite anche le donne che erano alla guida. Entrambe sono state prese in cura dal personale sanitario e portate in pronto soccorso. Sul posto per i rilievi la polizia locale dell’unione Camposampierese.