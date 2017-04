Cane intimorito dal temporale scappa in strada e viene travolto da un'auto

L'investimento è avvenuto in via Piovego, ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, poco prima era stato colpito di striscio da un altro veicolo. La donna al volante ha chiesto subito l'intervento del 112. Per l'animale non c'è stato nulla da fare