Sfonda il posto di blocco in tangenziale e investe un carabiniere: arrestato

Alle 15.20 di venerdì un carabiniere è stato investito in zona Guizza a Padova. Una pattuglia della Radiomobile, in tangenziale, ha iniziato un inseguimento di una Golf con a bordo due individui sospetti che uscivano allo svincolo 8, per buttarsi poi verso il centro e imboccare via Guizza. I militari approfittando di alcune incertezze dei fuggitivi, comunque spregiudicati e pericolosi, all’altezza di piazzale Cuoco, sono riusciti ad affiancare la Golf e a tirar fuori il passeggero. L’autista con un gesto repentino è ripartito a tutta velocità, colpendo uno dei militari che ha riportato alcune contusioni.

I SOCCORSI.

Il carabiniere è stato soccorso dal personale del Suem 118 e non è in gravi condizioni. Il conducente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.