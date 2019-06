Carambola tra cinque automobili in autostrada: 4 feriti e code fino a 6 chilometri

Un incidente ha coinvolto cinque auto giovedì mattina, poco dopo le 8, al chilometro 364,500 della A4, tra Padova Est e gli svincoli per la A13 in direzione Trieste. Ferite, in modo non grave, 4 persone, tutte occupanti della stessa vettura: i mezzi incidentati in carreggiata, con una sola corsia percorribile, hanno provocato code che hanno già raggiunto i 6 chilometri, interessando le competenze della società Brescia-Padova.

I soccorsi

Sul posto operano le pattuglie della Polstrada, il Suem-118, i mezzi del soccorso meccanico e gli ausiliari della viabilità di CAV, con il coordinatore alla viabilità della concessionaria, in collegamento con il Centro Operativo di Mestre. I veicoli sono da poco stati rimossi e l’incidente è in via di risoluzione.