Maxi tamponamento: un mezzo per l'asporto rifiuti colpisce cinque macchine al semaforo

Maxi tamponamento questa mattina in via Armistizio. Sei i veicoli convolti nell’incidente che è stato provocato da un camion per il trasporto dei rifiuti.

FERITI. A scatenare la carambola a catena un mezzo di Aps che ha urtato i veicoli bloccati al semaforo in attesa della svolta. Sul posto sono intervenuti i mezzi del suem e quelli dei vigili del fuoco per liberare la carreggiata. I feriti non versano in gravi condizioni e sono stati traportati al pronto soccorso per le cure.