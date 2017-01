Cartura, auto sbanda e finisce rovesciata nel canale: donna intrappolata nell'abitacolo

Incidente stradale, poco dopo le 7.30 di venerdì mattina, a Cartura in via Ca' Bianca. È il terzo in poche ore, dopo lo schianto mortale avvenuto nella tarda serata di giovedì a Due Carrare e il sinistro in cui è stato coinvolto un camion in mattinata a Cittadella.

AUTO SI ROVESCIA NEL CANALE. In questo caso, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, la conducente di un'auto ha perso il controllo del proprio mezzo, finito rovesciato all'interno del canale di scolo che costeggia la carreggiata.

DONNA INCASTRATA NELL'ABITACOLO. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno estratto l'automobilista, rimasta bloccata nell’abitacolo della vettura cappottata, affidandola alle cure del personale sanitario del Suem 118. La donna ha riportato lievi ferite ed è stata accompagnata all'ospedale di Monselice per gli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 9.