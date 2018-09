Incidenti a raffica con la pioggia: moto contro auto a Roncaglia, tamponamento a Casalserugo

Serata da incubo per la circolazione stradale e per chi sta rientrando a casa. Un incidente tra due automobili a Casalserugo in via Cavour sta paralizzando il traffico. Sul posto la polizia locale per i rilievi.

L'incidente

Due le macchine coinvolte nel tamponamento che ha bloccato l'intera sede stradale. Le code arrivano fino a San Giacomo, la pioggia non sta facilitando le operazioni e il lavoro degli agenti. Un altro incidente è avvenuto a Roncaglia di Ponte San Nicolò all'altezza della stazione dei carabinieri verso le 19: una moto e un auto si sono scontrate, l'uomo in sella alla due ruote è stato portato in ospedale in codice rosso.

Notizia in aggiornamento