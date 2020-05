Tragico schianto nella serata di domenica: morto un centauro e un ferito grave

Tragedia nella serata di domenica a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe dove un centauro ha perso la vita lungo la strada provinciale 44. Stando alle prime informazioni il motociclista si sarebbe schiantato contro un'auto dopo un sorpasso. Una seconda persona è rimasta gravemente ferita.

La tragedia

L'incidente si è verificato alle porte del comune dell'Alta vicino al confine con la provicia di Venezia in via Sant'Ambogio a sud della frazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del Suem 118 e anche l'elisoccorso. Il traffico al momento è paralizzato: i militari stanno eseguendo i rilievi per capire la dinamica di quanto avvenuto.

Notizia in aggiornamento