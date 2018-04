Automobile travolge un ciclista a bordo strada: muore sul colpo un 60enne

Un ciclista è stato travolto da un’automobilista mercoledì sera poco dopo le 22 a Cervarese Santa Croce, all’altezza di via Roma. L’impatto ha provocato la caduta del 60enne residente in provincia di Vicenza, morto sul colpo e che era a bordo di una Giant: l’uomo è stato sbalzato nel vicino campo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

L’incidente

L’automobilista, un 35enne del posto, stava viaggiando nella stessa direzione della bicicletta, quando l’ha urtata per cause ancora al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Abano che sono intervenuti dalla stazione di Lozzo Atestino. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 116 sul rettilineo che da Fossona porta al centro di Cervarese. Sul luogo del tragico tamponamento sono arrivati i sanitari del Suem: a nulla sono valse le manovre per rianimare il 60enne, ormai esanime sul campo a lato della strada. L’investitore ha subito chiamato i soccorsi, ma ha anche spostato la macchina a bordo carreggiata, rendendo di fatto difficili i rilievi. Il ciclista stava rincasando e aveva le luci accese sulla bicicletta.