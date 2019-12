Ciclista travolto da un'automobile lungo la strada Battaglia: grave un 21enne

Grave incidente nel tardo pomeriggio di Santo Stefano a Due Carrare dove un giovane di 21 anni è stato travolto da un'automobile mentre percorreva la Statale Adriatica.

L'intervento del Suem

Lo schianto è avvenuto in via Battaglia all'intersezione con via Campolongo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Abano Terme un giovane classe 1998 originario del Ghana è stato centrato da una Volkawagen Polo condotta da un 50enne Albanese che abita a Battaglia Terme. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi tanto che per lui è stato necessario il ricovero in pronto soccorso a Padova dov'è arrivato in codice rosso. Si tratta di uno dei profughi ospiti del comune.