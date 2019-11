Tragedia sui Colli: ciclista si scontra con un furgone, morto un 55enne

Gravissimo incidente nella mattinata di domenica poco prima di mezzogiorno a Castelnuovo di Torreglia lungo la provinciale 43, all'altezza della trattoria La Cicogna, dove si sono scontrati un furgone e un ciclista che stava transistando. L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo a un 55enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abano Terme e il personale del Suem 118 oltre ai vigili del fuoco. L'uomo è morto sul colpo.

La dinamica

La vittima si chiama Paolo Lotto, 55enne residente a Cadoneghe: poco dopo le ore 11.30 stava percorrendo via Abate Barbieri a Torreglia in sella alla sua bici da corsa quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo andando a scontrarsi con un furgone Nissan guidato da un 46enne del posto, che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto.