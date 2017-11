Schianto mortale a Cinto Euganeo: auto esce di strada e finisce contro un platano

Tragico incidente sabato mattina intorno alle 10 a Cinto Euganeo, in via Dietromonte.

INUTILI I SOCCORSI.

Per cause in corso di accertamento una giovane alla guida di un'utilitaria è uscita di strada finendo contro un platano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale ma per la giovane alla guida, una 25enne residente nel Veronsese, non c'è stato nulla da fare.