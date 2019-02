Scontro tra due automobili a Cittadella: due le persone rimaste ferite

Alle 11 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Zucca e Sant’Antonio a Cittadella per un incidente tra due auto.

L'incidente

Nello scontro due le persone rimaste ferite. La squadra dei pompieri accorsa da Cittadella, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto un anziano dall’abitacolo di una Fiat Punto, che è stato affidato alle cure del personale del Suem 118, come anche l’altro automobilista. Entrambi i feriti sono stati portati in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.