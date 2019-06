Domenica funestata da gravi incidenti: due feriti in altrettanti schianti in provincia

Due gravi incidenti hanno funestato le strade della provincia nel pomeriggio di domenica con due persone ferite che sono stata trasportate nei vari ospedali.

A Facca

Verso le 16, in località Facca a Cittadella, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bolzonella per lo scontro tra due automobili. In totale sono state coinvolte tre persone di cui due sono uscite fortunatamente illese dai loro abitacoli, mentre per una terza è stato necessario il ricovero in ospedale dopo l'elitrasporto a Padova. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Bassano del Grappa.

A Villa Estense

Circa venti minuti più tardi, in via Finale a Villa Estense, un autista ha pero il controllo della sua vettura che ha sbandato, uscendo fuori strada. Durante l'incidente ha colpito un'altra auto parcheggiata. Sul posto i pompieri di Este per mettere in sicurezza la carreggiata. Una persona è rimasta ferita in maniera non grave.