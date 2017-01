Incidente tra due automobili sulla strada regionale 53 "Postumia" a Cittadella

Un incidente stradale si è verificato alle 13 di giovedì sulla strada statale 53 "Postumia" nel territorio comunale di Cittadella.

L'INCIDENTE. Il sinistro ha visto coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 per soccorrere un ferito lieve, trasportato in ospedale a Cittadella, una pattuglia della polizia stradale per i rilievi del caso, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di mezzi e carreggiata e personale Anas.

VIABILITÀ. La circolazione, in corrispondenza con il chilometro 21,400, è rimasta consentita a senso unico alternato fino alle 15, quando la viabilità è stata ripristinata.