Perde il controllo dell'auto, finisce contro un palo e si capotta: tre persone ferite

Un grave incidente ha provocato il ferimento di tre persone martedì sera verso le 19.30 a Cittadella. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine una vettura avrebbe perso il contollo ed è uscita fuori strada capovolgendosi su un lato.

L'intervento

In via Zucca angolo Sant'Antonio sono intervenuti i vigili del fuoco per la fuoriuscita di un'auto dopo la perdita di controllo del conducente. I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto una persona rimasta incastrata nell'abitacolo dell'automobile rovesciata su un fianco. Gli altri due passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente. Tutti e tre i feriti sono stati presi in cura dal Suem 118 per essere portati in ospedale a Cittadella. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.