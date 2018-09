Incidente a Codevigo: 21enne esce di strada con la sua auto, ferito un coetaneo a bordo

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Codevigo in via Passo Fogolana.

L'incidente

Per cause ancora in corso di accertamento, l'Opel Corsa guidata da un 21enne è uscita di strada autonomamente. Nell'automobile insieme al conducente anche un coetaneo di Polverara che si è ferito leggermente. Sul posto si sono portati gli uomini del Suem che hanno trasportato il giovane in ospedale per accertamenti. Sul posto si sono portati i carabinieri di Piove di Sacco.