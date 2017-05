Schianto tra auto a Codevigo: una nel fossato, conducente elitrasportata in ospedale

Sabato pomeriggio alle 17.30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SS 309 Romea a Codevigo per lo scontro tra due autovetture: feriti i due conducenti.



INCIDENTI. I pompieri di Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere la conducente della Citroen C3 finita nel fossato, ed elitrasportata all’ospedale di Padova. Il conducente della Renault Megane è stato portato al nosocomio di Piove di Sacco. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell’incidente e la deviazione del traffico veicolare. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.