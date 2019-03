Strade ancora insanguinate: scontro tra auto e furgone, muore un papà di 34 anni

Ancora sangue sulle strade padovane. Nella serata di martedì è deceduto all'ospedale di Piove di Sacco Sergiu Sandu, 34enne di origini moldave e residente a Codevigo, coinvolto verso le 19.30 in uno spavento incidente nel paese della Saccisica all'incrocio tra la pronvinciale dei Pescatori e via Tito Livio. Il giovane guidava un'Audi A4 che si è scontrata con un furgonato della Volvo.

Il decesso

L'uomo si è scontrato con l'autocarro guidato da un 44enne di Piove. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Piove di Sacco, il ferito è deceduto verso le 22 per le lesioni nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. L'uomo abitava a Cambroso, faceva il falegname in un'azienda del Veneziano, lascia la moglie e i figli di 13 e 5 anni.

Notizia in aggiornamento