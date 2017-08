Aggredita una verificatrice sul tram: la donna è stata presa per il collo alla fermata Eremitani

Ancora un'aggressione sul tram per una giovane verificatrice che è stata presa per il collo da un immigrato mentre viaggiava sui mezzi di Busitalia. Come riportano i quotidiani locali, martedì pomeriggio una donna di 30 anni è stata aggredita insieme a un paio di colleghi.

PRESA PER IL COLLO. Si tratta di una dipendete assunta a tempo determina, per controllare i portoghesi. Un caso che non è isolato. Già la settimana scorsa un guidatore di 50anni è stato aggredito da un 22enne padovano in corso del Popolo. Il secondo episodio è accaduto all’altezza dei Giardini dell’Arena. La donna è salita a bordo con dei colleghi, iniziando a domandare il ticket di viaggio ai presenti a bordo del tram. Scoperto il “portoghese”, questo ha reagito, prima insultando e poi arrivando a mettere le mani addosso alla verificatrice.

PROGNOSI. Subito sono intervenuti i colleghi della ragazza che hanno bloccato l’extracomunitario e hanno chiamato la polizia giunta sul posto con una pattuglia. L’uomo è stato identificato, mentre l’aggredita è stata accompagnata al pronto soccorso: la prognosi per lei è di dieci giorni. La donna ha chiesto il biglietto a un magrebino che le ha stretto le mani al collo tentando di soffocarla, è finita all'ospedale con una prognosi di dieci giorni. In questi giorni i carabinieri, in accordo con la prefettura e la questura hanno intensificato i controlli sui mezzi di traporto urbani e suburbani in tutta la provincia con pattuglie speciali che salgono sui mezzi, sia in divisa, sia in borghese.