Coppia padovana esce di strada con l'auto e finisce in ospedale: l'incidente nel Vicentino

Alle ore 12.30 circa, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una coppia di automobilisti finiti fuoristrada giù per la sponda di un canale torrente in via Ca’ Brusa a Marostica (Vicenza) per un probabile malore del conducente. La coppia di San Giorgio delle Pertiche è stata assistita dal personale del 118 e portata in ospedale per ulteriori controlli.

SOCCORSI.

All’arrivo dei soccorsi l’autista e la passeggera aiutati da alcuni passanti erano già fuori dall’auto a bordo strada. I vigili del fuoco hanno coadiuvato il soccorso stradale nel recupero dell’auto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore. (da Vicenzatoday)