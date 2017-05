Schianto auto-furgone lungo la Sr 104: conducente incastrato nell'abitacolo

Incidente stradale poco dopo le 12 di venerdì, in via Fermi, a Correzzola. Coinvolti un camioncino e un’auto Ford Focus finiti nel fossato. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Piove di Sacco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un uomo, rimasto incastrato nella vettura. L'uomo che è stato preso in cura dal personale del suem 118, arrivato anche con l’elicottero per essere portato in ospedale.

DINAMICA. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’automobilista abbia tamponato il camioncino di alcuni operai, fermo a bordo strada, che stavano effettuando i lavori di sfalcio dell’erba. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 14.30.