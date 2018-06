Auto cappottata in corso Australia, due persone incastrate. Tangenziale chiusa

Notizia in aggiornamento

Attono alle 14.20 un'automobile scura si è ribaltata lungo corso Australia, all'altezza dello svincolo che porta alla tangenziale Nord in direzione Castelfranco, poco prima del casello autostradale. Da una rimissima ricorstruzione pare che il veicolo abbia causato autonomamente l'incidente, in cui non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Divelto il cartello della segnaletica verticale e accartocciato il guardrail che divide corso Australia dall'uscita 21. I conducenti di altre vetture si sono fermati per soccorrere gli occupanti.

I soccorsi

Non si hanno ancora informazioni in merito a eventuali feriti, anche se sul posto sono arrivate diverse ambulanze e i presenti confermano che al momento due persone sarebbero ancora intrappolate tra le lamiere. Sul luogo dell'indiente anche la polizia locale e due mezzi dei vigili del fuoco.

Traffico

Traffico paralizzato lungo corso Australia in direzione del casello di Padova Ovest con lunghe code. Alle 15 le forze dell'ordine hanno deviato tutte le auto verso la tangenziale Nord e chiuso il tratto interessato dallo schianto. Attorno alle 15.30 l'intervento di rimozione del mezzo si è concluso, dopo che i feriti sono stati trasportati all'ospedale. Il traffico sta lentamente tornando alla normalità.