Coinvolto in un sinistro sull'arteria principale, era ubriaco al volante: denunciato 27enne

L'incidente nella via principale del comune, l'alcoltest e la denuncia. Per guida in stato d'ebbrezza: il responsabile è un 27enne.

I fatti

È successo martedì primo maggio a Limena, nella centralissima via Roma: il giovane, rimasto coinvolto in un incidente stradale, è risultato positivo all'alcoltest con un tasso di 1.21 g/l. Ed è scattata la denuncia da parte della polizia.