Fuori strada con l'auto mentre rientra a casa: guidava dopo aver alzato il gomito

Si è messo al volante della sua automobile dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, tanto che sulla via del ritorno è finito fuori strada. Nessuna conseguenza fisica per il conducente, che deve però fare i conti con una denuncia.

L'incidente

A formalizzare il provvedimento nei confronti di un pregiudicato 31enne di Sant'Angelo di Piove di Sacco sono stati i carabinieri di Legnaro. I militari nel corso della notte tra domenica e lunedì sono stati chiamati a intervenire per un incidente stradale che in via Borgo Padova a Sant'Angelo ha visto coinvolta un'utilitaria. Il veicolo aveva sbandato dopo che il conducente ne aveva perso il controllo, finendo la sua corsa fuori dalla sede stradale. Nessun altro era rimasto coinvolto e il giovane fortunatamente ne era uscito illeso, tutta via i carabinieri hanno disposto nei suoi confronti l'alcoltest. L'esame ha dato riscontro positivo, segnando un valore di 1,33 grammi di alcol per litro di sangue. Inevitabile per il conducente la denuncia per guida in stato d'ebbrezza e il ritiro della patente.