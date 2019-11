Sbanda e finisce con l'auto contro lo spartitraffico: stava guidando alticcio

Non ha ferito sé stesso né altre persone, ma la carambola innescata a bordo della sua utilitaria è costata cara a un 34enne.

L'incidente

L'uomo, residente a Cittiglio in provincia di Varese, giovedì sera stava percorrendo le strade di Cittadella sulla sua Peugeot 108. Poco prima delle 23 ha perso il controllo del veicolo, sbandando e finendo contro uno spartitraffico dove si è arrestata la sua corsa. Alcuni passanti hanno allertato il 112, che ha mandato sul posto una pattuglia dei carabinieri di Gazzo Padovano. I militari vi hanno trovato il lombardo, fortunatamente illeso, accanto all'auto che riportava invece diversi segni dell'impatto, così come il cordolo urtato. L'uomo è stato sottoposto all'alcoltest, che ha evidenziato uno dei possibili motivi all'origine dello schianto. É infatti risultato ubriaco, con un tasso alcolemico nel sangue di 1,7 g/l, tre volte oltre il consentito. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza e la patente gli è stata ritirata.