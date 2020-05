Ferito dopo l'incidente in bicicletta: il tasso alcolemico alle stelle gli costa una denuncia

É caduto di sella mentre viaggiava in bicicletta in piena notte per le strade di Piove di Sacco. Un infortunio che ha costretto un 50enne moldavo a farsi medicare al pronto soccorso, causato dalla pesante ubriacatura rimediata nel corso della serata.

L'incidente

É infatti stato l'abuso di alcol a provocare l'incidente autonomo che pochi minuti dopo la mezzanotte di domenica ha visto coinvolto lo straniero lungo via Circonvallazione. Il 50enne, che vive in paese, mentre pedalava ha sbandato finendo sull'asfalto, dove è stato soccorso dal personale della polizia stradale chiamata da alcuni testimoni. Una volta appurato che nessun'altra persona o veicolo erano stati coinvolti, sono stati avviati i rilievi mentre lo straniero veniva accompagnato al vicino ospedale per le medicazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia

Nel nosocomio piovese sono anche stati eseguiti gli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di sostanze, subito confermata dalle analisi che hanno riscontrato nel suo sangue un tasso alcolemico pari a 2,5 g/l, cinque volte oltre il consentito. Dopo essere stato visitato il moldavo è stato trasferito in questura a Padova e denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Le sue condizioni di salute non sono gravi.