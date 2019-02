Tre morti in poche ore: domenica di sangue sulle strade della provincia padovana

Tre morti in poche ore sulle strade padovane in una domenica macchiata dal sangue. Nel pomeriggio lungo la statale Romea a Gambare di Mira due automobili si sono scontrate verso le 15.30. Nell’impatto è deceduta un 84enne residente a Vigonza e nativo di Camponogara. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine a scontrarsi sono state una Fiat Panda e una Nissan Qashqai: la prima si è immessa in strada, la seconda è arrivata a forte velocità e ha centrato quella guidata dall’anziano. La piccola utilitaria si è cappottata, invadendo la carreggiata: per l’84enne Gianfranco Massarotto non c'è stato nulla da fare.

Il pedone

Sulla strada dei Pescatori tra i comuni di Codevigo e Piove di Sacco verso le 21 di domenica sera un’Audi ha centrato una cinese di 37 anni (Zehn Li) che era in sella alla sua bicicletta. Per la donna è stato fatale l'impatto con l'asfalto: è morta sul colpo. Si tratta di un’operaia residente a Cambroso, piccola frazione di Codevigo. I rilievi sono stati a cura della polizia stradale. Il 30enne veneziano alla guida della vettura rischia ora di essere indagato per omicidio stradale.

Il centauro

Nel pomeriggio lungo la strada provinciale dei colli un motociclista di 77 anni, Tiziano Checchi, è deceduto per le conseguenze di un incidente mentre era in sella alla sua due ruote. L’uomo nell’affrontare una curva a Baone è finito addosso a una Golf guidata da un settantaduenne. La dinamica di quanto avvenuto è al vaglio dei carabinieri di Este e della Polizia Stradale.