Donna perde il controllo della propria vettura e si schianta contro un albero: ferita

Incidente nella mattinata di sabato a Loreggiola, frazione del comune di Loreggia, dove una donna alla guida di una Peugeot si è schiantata contro un albero dopo aver perso il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la ferita e il personale del Suem 118 che l'ha presa in cura. Stando alle prime informazioni la persona sarebbe ferita in maniera seria.

(Notizia in aggiornamento)