Perde il controllo della sua automobile e si cappotta sul fianco: ferita una donna

Grave incidente nella mattina di venerdì a Limena lungo via del Santo. Poco prima delle 7 una donna che si stava recando al lavoro ha perso il controllo del veicolo che si è cappottato sul fianco.

Ferita la conducente

Immediato l'intervento dei sanitari del Suem e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'autovettura che è alimentata a Gpl. La persona ferita è stata presa in carico dalla Croce Rossa che l'ha trasportata in ospedale a Padova per le cure del caso. I pompieri sono intervenuti con due automezzi tra cui l'autogru: dopo circa un'ora la situazione è tornata alla normalità.