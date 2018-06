Perde il controllo della propria auto e si cappotta: donna estratta dai pompieri e trasportata in ospedale

La grande paura e la corsa in ospedale. Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì a Este: una donna è rimasta ferita dopo essersi cappottata con la propria automobile.

I fatti

È successo alle ore 14 circa in via Deserto: i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che un’auto si è rovesciata su un fianco in un fossato adiacente la strada a causa della perdita di controllo della conducente, rimasta ferita. I pompieri hanno dunque messo in sicurezza la vettura ed estratto la donna, che è stata trasportata in ospedale dal personale del suem 118. Sul posto anche la polizia locale, per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.