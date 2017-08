Terrassa padovana, una donna esce di strada e rimane incastrata dentro l'automobile

Nel tardo pomeriggio di martedì una donna, a bordo della sua auto, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. La conducente è rimasta incastrata dentro il mezzo, senza possibilità di liberarsi. L'auto, visibilimente danneggiata dall'impatto, si è fermata sul fossato di via Dossi a Terrassa Padovana.

IL FATTO. Non sono ancora chiare le cause per le quali la donna si sia distratta dalla guida. I vigili del fuoco di Este sono intervenuti e hanno estratto la donna. La conducente è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere poi portata in ospedale.