Camion esce di strada per il nevischio: lungo e difficile il recupero del mezzo incidentato

Dalle ore 11 di giovedì mattina i vigili del fuoco stanno operando in via Placca a Due Carrare per la fuoriuscita parziale di un Tir.

L'incidente

L'autoarticolato è sbandato a causa del nevischio. Le squadre dei pompieri intervenute anche con l’autogru stanno alleggerendo il carico del camion per poterlo imbragare e rimetterlo in strada. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Non risultano feriti.