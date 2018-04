Con l'auto contro un muretto e nel fosso: ferito gravemente un 22enne elitrasportato

Grave incidente stradale a San Pietro in Gu: un auto finisce nel fosso e il guidatore viene estratto a fatica dalle lamiere e trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

I fatti

È successo nel pomeriggio di martedì alle ore 17 circa in via Marcon a San Pietro in Gu: la Fiat Punto, guidata da un 22enne di Bolzano Vicentino, è terminata nel fosso adiacente alla strada andando a sbattere contro un muretto. I pompieri di Cittadella sono intervenuti per estrarre non senza problemi il guidatore, che è stato poi elitrasportato in ospedale a Padova. Sul posto anche la polizia stradale. Le sue condizioni sono gravi.