Esce di strada e sbatte contro un muretto abbattendo un contatore del gas: illeso

Mezzanotte di preoccupazione a Maserà di Padova per un incidente stradale che ha causato una conseguente perdita di gas, tenuta sotto controllo dai pompieri.

LA DINAMICA

Il sinistro è avvenuto in via Conselvana all'altezza di Maserà, poco dopo le ore 24.00: un automobilista, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, è andato a sbattere contro un muro di una recinzione abbattendo anche un contatore del gas. Illeso il conducente del mezzo, mentre i Vigili del Fuoco hanno bloccato la perdita di gas in attesa dell'intervento dei tecnici per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 01.30 circa.