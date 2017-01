Este, investe un pedone e fugge senza soccorrerlo: è caccia all'automobilista "pirata"

Un incidente stradale si è verificato, alle 12.30 circa di mercoledì mattina, in via Versori, nel comune di Este.

PEDONA INVESTITO. Un'auto, per cause al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro, ha investito un pedone, rimasto ferito a seguito dell'impatto con il veicolo.

AUTO IN FUGA. Nonostante la persona rimasta a terra, il conducente del veicolo, invece di fermarsi a prestare soccorso al malcapitato, ha proseguito la propria corsa, dileguandosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 per soccorrere il ferito, mentre le forze dell'ordine intervenute si stanno occupando di rintracciare l'automobilista in fuga.