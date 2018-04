Gravissimo incidente a Este: due vetture si scontrano frontalmente, un morto

Terribile incidente mercoledì pomeriggio a Este in via Atheste, dove una Ford Escort station wagon e un Suv si sono scontrati frontalmente. Lo schianto è avvenuto verso le 15.30 sulla strada regionale 10 e il conducente della station wagon, Bruno Marampon di 71 anni, è morto sul colpo, mentre la donna alla guida del suv è rimasta ferita in modo non grave. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e i pompieri insieme al personale del Suem. Il traffico sulla statale è interrotto per i soccorsi e i rilievi.

