Paura ad Este, perde il controllo dell'auto e finisce su un fianco: ferita la conducente

Intorno alle 15 di venerdì, una donna, stava percorrendo via Caldevigo, ad Este, quando ha perso il controllo del mezzo, l'auto si è ribaltata finendo su un fianco.

FERITA. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prestato soccorso alla conducente, uscita autonomamente dal veicolo. La donna è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasferita in ospedale per le cure del caso Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.