Schianto frontale lungo la Sp41, coinvolte un'auto e una betoniera: un ferito

Poco prima delle 14 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Este, lungo la Sp 41, in via Cortona, per lo scontro frontale tra un’autovettura e una betoniera: il bilancio è di un ferito.

RILIEVI. I pompieri del locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere l’automobilista del posto, che è stato portato in ospedale a Schiavonia. Illeso l’autista del camion. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto anche il soccorso stradale per rimuovere entrambi i mezzi danneggiati. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.