Si schianta contro un platano e l'auto carambola: donna incastrata tra le lamiere

Sabato mattina, poco dopo le ore 7.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Peagnola a Este per estrarre una giovane donna rimasta incastra all’interno dell’auto, rovesciatasi dopo aver sbattuto contro un platano.

FERITA. I pompieri del locale distaccamento hanno estratto la conducente, che è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere stabilizzata e portata in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle ore 9.