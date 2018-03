Tragedia nella notte a Este: imprenditrice 46enne esce di strada e muore

Stava rincasando con il suo Suv in compagnia di un’amica quando si è sentita male ed è uscita di strada. Tragico incidente nella notte tra martedì e mercoledì in via Settabile a Este. Seleva Veronese, imprenditrice 46enne residente a Ospedaletto Euganeo è morta sul colpo dopo che la sua vettura si è schiantata contro il muro di cinta di un’abitazione.

L’amica

I carabinieri giunti sul posto insieme al Suem hanno raccolto la testimonianza dell’amica che era a bordo con lei. La donna si sarebbe accasciata sul volante mentre stava per affrontare una curva.