Schianto sull'argine: le auto volano fuori strada. Donna ferita, interviene l'elisoccorso

Lo scontro frontale fra un'Audi e una Fiat ha portato poco dopo le 12 di venerdì al ferimento di una donna.

Lo schianto

L'incidente è avvenuto lungo via Argine Destro, la provinciale 9 nel tratto che costeggia il fiume Bacchiglione nel comune di Pontelongo, in direzione di Bovolenta. Dai sensi di marcia opposti provenivano i due veicoli che per cause ancora in corso d'accertamento sono entrati in collisione. L'impatto è stato violento, tanto da far finire entrambe le auto fuori strada dai lati opposti della carreggiata. I due mezzi sono piombati lungo la breve scarpata che costeggia l'asfalto fermandosi nei prati sottostanti.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco insieme ai sanitari del Suem. Mentre i pompieri estraevano i due conducenti dagli abitacoli è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per assistere la donna alla guida di una delle auto coinvolte, rimasta ferita. É invece uscito illeso dall'incidente l'altro guidatore, un ragazzo. nel giro di un'ora la zona è stata messa in sicurezza e i rottami delle auto sono stati rimossi mentre la polizia municipale è ora al lavoro per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità dell'accaduto. Poche ore prima un altro incidente nell'Alta aveva coinvolto due auto e causato il ferimento di un uomo.