Incidente all'alba: ragazza di 22 anni perde il controllo del veicolo e termina fuori strada

Grave incidente all'alba di venerdì a Rustega di Camposampiero dove una ventiduenne è finita fuori strada cappottandosi con la propria automobile, una Opel Corsa nera.

L'intervento

Poco prima delle 5,30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fossalta per soccorrere la giovane finita fuori strada dopo la perdita di controllo dell'autovettura. I pompieri volontari di Santa Giustina in Colle hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la ragazza che è stata presa in cura dal personale sanitario per essere trasferita in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.